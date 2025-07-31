«المعاشات»: التخطيط للتقاعد بخيارات استثمارية ذكية يحقق الاستقرار المالي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التخطيط للتقاعد هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المالي في سنوات ما بعد التقاعد، وأن البدء مبكراً باتخاذ خيارات استثمارية ذكية يوفر شبكة أمان تسهم في ضمان تقاعد مريح في المستقبل.

جاء ذلك ضمن التوعية بالمرحلة الثانية من المستوى المتقدم لبرنامج التخطيط المالي الاستباقي «وفرة» المصمم للتعريف بمبادئ وأسس التخطيط المالي الاستباقي وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.

وفي إطار تدشين الهيئة دورة «خيارات الاستثمار» على منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، وهي المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقت أواخر 2022، باعتبارها إحدى المبادرات التحولية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

تهدف الدورة إلى تمكين المؤمن عليهم من إدارة وتوزيع الأصول بشكل أكثر فعالية خلال مراحل حياتهم المختلفة، وفهم خيارات الاستثمار المتاحة خلال كل مرحلة مع الاطلاع على أفضل عروض الاستثمار المتاحة في السوق، وإدارة الثروات بشكل فعال، وفهم عملية تقييم مخاطر الاستثمار بما يضمن لهم استثماراً ناجحاً وبناء.

وتعرف الدورة بمفاهيم تحقيق الأمن المالي والاستراتيجيات التي تعزز التخطيط للتقاعد واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل، وفئات الأصول المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها مثل الأسهم والسندات والعقارات، والنتائج المتوقعة منها على مستوى تعظيم فوائد الاستثمارات وتنمية المدخرات التقاعدية، وتحويل الاستثمارات الأولية الصغيرة إلى درع تقاعدي واقٍ من أي تحديات مستقبلية محتملة.