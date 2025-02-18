«العليا للتشريعات» و«حكومة 01» تتعاونان في الابتكار والمعرفة

أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع منصة وتطبيق «حكومة 01» لتشكل إطاراً لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمعرفة، استمراراً للمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، وسعياً لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في المجال التشريعي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في منصة «حكومة 01».

وتتواءم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، ولا سيما على صعيد الريادة في الصناعة التشريعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يمثل التعاون الثنائي خطوة مهمة في مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال التشريعي عبر رفد كوادر اللجنة بفرص التدريب من خلال الاستفادة من المنصات والبرامج المبتكرة التي توفرها «حكومة 01». وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام اللجنة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد الظاهري: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم هذه التي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المستمر بين حكومة 01 واللجنة العليا للتشريعات في دبي. وخلال الفترة الماضية، أثبتت منصة وتطبيق «حكومة 01» قيمتها الكبيرة في تمكين اللجنة من القيام بدورها الحيوي، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي».