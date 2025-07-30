شرطة النعيمية بعجمان توظّف الذكاء الاصطناعي في خدماتها

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بتميز الأداء في مركز شرطة النعيمية الشامل، وبتوظيف المركز للأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الشرطية، بما يعكس التزام القيادة العامة لشرطة عجمان بتحقيق الريادة في العمل الأمني وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للمركز، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وكان في استقبالهم العقيد محمد عبدالله بوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، إلى جانب عدد من الضباط وصف الضباط والعاملين في المركز.

وتفقد مرافق المركز، واطلع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات للمتعاملين، حيث أثنى على الجهود المبذولة في التحول الرقمي وتوظيف الحلول الذكية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة وسعادة المتعاملين.

وفي ختام جولته اطلع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي على الخطة الاستراتيجية لمركز شرطة النعيمية الشامل، التي تتضمن محاور التطوير المستقبلي والارتقاء بجودة الأداء، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأعرب عن شكره وتقديره لكل العاملين بالمركز، مثنياً على حرصهم والتزامهم بأداء واجبهم بكل إخلاص وكفاءة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من التقدم والتميز في خدمة المجتمع.