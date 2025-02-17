حمدان بن محمد يلتقي وزير الدفاع الكازاخستاني على هامش "آيدكس"

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم(الاثنين)، معالي رسلان جاكسيليكوف، وزير الدفاع الكازاخستاني، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الدفاعي من خلال اكتشاف مزيد من فرص تبادل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءة والجاهزية الدفاعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة للجانبين.

حضر اللقاء سعادة الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.