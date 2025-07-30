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الإمارات

‏حاكم عجمان: الاستثمار في صحة الإنسان استثمار بمستقبل الأوطان

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وام

حميد النعيمي خلال تفقده المستشفى في الرباط بحضور راشد بن حميد
وام
حميد النعيمي خلال تفقده المستشفى في الرباط بحضور راشد بن حميد

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مستشفى المستعجلات الطبية للقرب عين عودة مع دار الولادة في العاصمة المغربية (الرباط).

‏وتفقد سموه أقسام الولادة والطوارئ والعيادات المتخصصة.وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وبالتجهيزات المتطورة للمستشفى، مؤكداً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأوطان.

‏ كما أكد سموه أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتعزيز التعاون الطبي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.