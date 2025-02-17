على هامش "أيدكس 2025".. حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الدفاع الكويتي آفاق العمل الخليجي المشترك

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الاثنين) الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 مع انطلاق دورته السابعة عشرة في أبوظبي.

ورحّب سموّه بوزير الدفاع الكويتي، مؤكداً عمق الروابط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي مستمر على كافة الصعد بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في كافة القطاعات ومن أهمها المجالات الدفاعية، على مستوى التدريب وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بقدرات الكادر العسكري وتأكيد امتلاكه لكافة المهارات والمعارف والإمكانات التي تؤهله للقيام بواجبه الوطني على الوجه الأكمل، وبما يكفل أعلى درجات الأمن والاستقرار لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة، وتأكيد قدرتها على الردع ومواجهة ما قد يستجد من تحديات.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول ناجعة لإنهاء الصراع وإقرار السلام الشامل والدائم القائم على العدل.

حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.