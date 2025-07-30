«تنفيذي الشارقة» يعتمد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وتناول المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتحديث على القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق العاملين في إمارة الشارقة.

ووجه المجلس بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود ورؤيته الحكيمة في تعزيز بيئة العمل الحكومي، وحرصه الدائم على بناء جهاز حكومي يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والأداء.

والاستثمار في العنصر البشري، الأمر الذي يصب في مصلحة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم واستقرارهم الوظيفي، بالإضافة إلى توفير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرارهم المهني، ما يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية وتنميتها، وتطوير بيئة العمل وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والعدالة والاستقرار الوظيفي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في الإمارة.