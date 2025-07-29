حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة حافز لأبناء الوطن لمواصلة التميّز في ميادين الشرف

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، العروض التخصصية التي قدّمها مجندو الدفعة الـ22 من منتسبي الخدمة الوطنية للعام التدريبي «2024 - ٢٠٢٥» في مركز تدريب ليوا.

وحضر الفعالية، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في منطقة الظفرة، وأعيان المنطقة.

وافتُتحت الفعالية بعزف السلام الوطني، تلاه عرض ميداني تضمّن مجموعة من التمارين القتالية والتكتيكية التي عكست التطور الكبير في قدرات المجندين، إلى جانب عروض المشاة والتنسيق الجماعي التي أبرزت مستوى الاحترافية والانضباط لديهم.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما لمسه من جاهزية وانضباط في صفوف المجندين، مشيداً بالمهارات العسكرية والمعرفية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، التي تؤهلهم لأداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.

وأكد سموه أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الخدمة الوطنية يشكل حافزاً كبيراً لأبناء الوطن لمواصلة التميز في ميادين الشرف والفداء، تجسيداً لقيم الولاء والانتماء والواجب الوطني.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «شهدنا العروض الميدانية لمجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب ليوا، والتي أبرزت مستوى التأهيل العالي والانضباط. ويأتي ذلك في إطار دور الخدمة الوطنية في بناء قاعدة شبابية مؤهلة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على خدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين».

وقد تلقى المجندون خلال البرنامج تدريبات مكثفة شملت العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات.