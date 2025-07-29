مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية عالمياً

وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي.

حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي دول عدة لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

ويستند التعاون بين شركة الإمارات للطاقة النووية و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية.

ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى وتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.

وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية، كما تشمل المذكرة أيضاً، تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية. وبدأت شركة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة من مسيرتها، تتضمن الاستثمار والتعاون وإجراء المشاورات بشأن المفاعلات النووية الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات نووية جديدة محلياً ودولياً.

ومع تشغيل كل محطات براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها، تُركز الشركة على التعاون مع شركاء عالميين لدعم تسريع نشر الطاقة النووية، وتلتزم بالعمل مع الجهات المسؤولة كافة التي تتطلع إلى تطوير واستخدام مفاعلات نووية جديدة، أو توسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تُعد مذكرات التفاهم مع شركات مثل «هيونداي للهندسة والإنشاءات» دليلاً واضحاً على هذا النهج.

وكانت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المقاول الرئيس خلال مرحلة الإنشاءات في محطات براكة للطاقة النووية، ومُسهماً موثوقاً به في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي أصبح الآن نموذجاً عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وفعال.

ويُبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، التي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات.