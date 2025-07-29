عمار النعيمي يشكّل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات»إلى عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (14) لسنة 2025، بشأن تشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى إمارة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

ويفوّض القرار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، بمتابعة أعمال المجموعة وتوجيهها، مع منحه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية اللازمة، وتزكية رئيس للمجموعة من بين أعضائها.

تضم المجموعة نخبة من الأعضاء من مختلف الجهات ذات الصلة بالشأن الاستثماري، وهم الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مروان حسين محمد الشعالي، عبد الرحمن محمد النعيمي، سيف أحمد السويدي، إسماعيل عبد السلام نقي، محمود خليل الهاشمي، عمر محمد لوتاه، محمد عبد الله الكعبي، وعبيد إسماعيل عبيد آل علي.

تُعنى المجموعة بتنفيذ مهام متعددة، تشمل اقتراح أسواق عالمية ذات أولوية لجذب الاستثمارات النوعية، وحصر وتوثيق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والسياحة.

وتعمل المجموعة على تطوير حزمة من الحوافز والتسهيلات التشريعية والإجرائية، التي تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب تنظيم برامج استضافة الوفود الاقتصادية والرسمية، وتصميم خطة تسويقية رقمية، تُبرز مكانة الإمارة التنافسية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في تعزيز حضور عجمان على خارطة الاستثمار العالمية.

يأتي القرار استكمالاً للمكتسبات التي حققتها الزيارة الرسمية لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ووفد حكومة الإمارة إلى مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية، في مايو الماضي، والتي أسهمت في فتح قنوات تعاون جديدة مع شركاء استراتيجيين، ما يعزز حضور الإمارة ضمن مجموعة من الأسواق العالمية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد القرار أهمية ربط أنشطة المجموعة بالتوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، والهادفة إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري محفّز للنمو الاقتصادي، على أن تقاس نتائج أعمال المجموعة من خلال مؤشرات أداء واضحة، تشمل حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد الشركات النوعية المستقطبة، وإسهام الاستثمارات في الناتج المحلي، ومدى رضا المستثمرين عن بيئة الأعمال في الإمارة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي المفوّض بأعمال المجموعة: «نعمل بتوجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، على بناء منظومة عمل تكاملية، تواكب توجهات الإمارة المستقبلية، وترتكز على الشراكة مع الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة».

وأضاف أن تشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى إمارة عجمان، خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عجمان، من خلال استقطاب استثمارات نوعية، تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وشدد على أنّ المجموعة تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار إقليمياً وعالمياً.