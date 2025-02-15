اللجنة العليا المنظمة لـ«آيدكس ونافدكس 2025» تتابع التحضيرات النهائية

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025» ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما اجتماعاً تنسيقياً؛ لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات النهائية لتنظيم الدورة الحالية من هذا الحدث العالمي، التي تُعدّ الأكبر والأضخم في تاريخ المعرضين اللذين ينطلقان في الفترة من 17 حتى 21 فبراير الجاري بمركز أدنيك أبوظبي.

وترأس الاجتماع اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية وممثلي المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وأعرب اللواء المزروعي عن ثقته في أن الدورة الجديدة ستُحقق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، مثمناً دور مجموعة أدنيك والجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص؛ لإخراج هذا الحدث بصورة تليق بمكانة الدولة.

كما تُولي اللجان اهتماماً خاصاً بتعزيز تجربة الزوار عبر تنظيم فعاليات موازية تجمع بين الخبراء وقادة الصناعة لتبادل الرؤى حول مستقبل قطاع الدفاع. وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك خلال الاجتماع، اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية كافة .