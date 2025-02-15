الإمارات تطلق أول تجمّع عالمي لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر «CBRNE»

أطلقت مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع، مبادرة جديدة تحت اسم «CBRNE HUB»، التي تقام بالتوازي مع معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في القاعة الـ 14 للمعرض. وتهدف منصة «CBRNE HUB»، إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الدولي من خلال إنشاء أول تجمع عالمي يضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر «CBRNE».

وتتوافر في المنصة فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة، ومناقشة أحدث الابتكارات. وأدوات الكشف والرصد والاحتواء ومواجهة المخاطر، إضافة لمناقشة الحلول الرقمية الذكية والتقنيات غير المأهولة في التعامل مع التهديدات الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرة.

ويضم المركز عدداً من القادة العالميين والخبراء المتخصصين لمناقشة الاتجاهات والتحديات الناشئة، وسيُقدم أحدث الحلول في مجال الاستعداد والاستجابة لمخاطر «CBRNE»، إضافة لعقد عدد من البرامج التدريبية وورش العمل وستنظم قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع، وهيئة الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، ووزارة الطاقة والشركات المشاركة في المنصة، عدداً من الورش التوعوية للتعريف بخطر هذه الأسلحة .