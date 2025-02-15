الإمارات تتصدر قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 20 سيدة عربية من القطاع الحكومي

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة «فوربس الشرق الأوسط» بـ 11 سيدة لأقوى 20 سيدة عربية من القطاع الحكومي، حيث سلطت القائمة الضوء على إسهاماتهن ودورهن في دفع عجلة التغيير في المؤسسات العامة وقيادتها، وتمثيل بلدانهن في المنظمات العالمية، وصياغة السياسات في قطاعات رئيسية، كالتمثيل الدبلوماسي والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة.

وحلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في المركز الرابع، في حين جاءت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في المركز الثالث.

، وحلت منى المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في المركز الخامس. وتستند قائمة فوربس «أقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي» إلى معايير رئيسية، شملت: المنصب القيادي، والأدوار الإضافية التي تشغلها القائدة، ونطاق خبرتها، بالإضافة إلى المبادرات البارزة التي نفذتها خلال عام 2024.

وشهدت القائمة تواجداً إماراتياً بارزاً، حيث جاءت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي في المركز السابع، فيما جاءت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero» ثامناً، وحلت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في المركز العاشر، وضمت القائمة أيضاً كلاً من، مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والريم الفلاسي الأمين العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعائشة حارب رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي.

وتتصدر القائمة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا «روتا» ومركز قطر للقيادات. فيما جاءت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا في المركز الثاني.

وفي حين تتصدر الإمارات القائمة بـ11 سيدة، تليها السعودية بـ4 سيدات، ثم مصر بـ3 سيدات، مما يعكس النفوذ المتزايد للمرأة العربية في القطاع الحكومي، ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الإدارة العامة في المنطقة. ويظل التعاون العالمي أولوية رئيسية لهؤلاء القياديات المؤثرات، حيث يقدن مبادرات عابرة للحدود في مختلف القطاعات.