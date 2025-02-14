سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة «شكراً» لموظفي «الإذاعة والتلفزيون»

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، الفائزين بالدورة التاسعة لجائزة «شكراً» لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وفاز بجائزة هذا العام كل من: عائشة المازمي (إداري)، وأحمد محمد (فني) من فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومن فئة قناة الشرقية من كلباء فازت شيخة أحمد الكتبي، ومن فئة قناة الوسطى من الذيد فاز محمود عبد القادر صالح، كما شمل التكريم المسؤولين المباشرين للفائزين.

واستهل حفل تكريم الجائزة بكلمةٍ ألقاها سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، قال فيها إن هذا الحفل السنوي أصبح تقليداً راسخاً في هيئتنا، يعكس التزامنا بتكريم المبدعين وتحفيز الموظفين الذين رفعوا راية الهيئة عالياً وساهموا في تحقيق رسالتها.

وأعلن مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن أحدث التعديلات التي شملتها الجائزة في آلية التصويت، حيث يعتمد القرار النهائي لاختيار الفائزين بنسبة 30 % على تقييم لجنة التحكيم، و70 % على تصويت الموظفين في يوم الحفل.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام والحضور خلال الحفل مادة مرئية تناولت مسيرة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورؤيتها ورسالتها وتطورها منذ تأسيسها قبل أكثر من 36 عاماً عملت فيها على تقديم رسالة إعلامية متميزة أبرزت مدى التزامها بمعايير العمل الإعلامي الرصين.

وكان سموه قد تجول فور وصوله، في المعرض المخصص للموهوبين من موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمقام على هامش فعالية التكريم، وذلك في إطار البرامج التي تقدمها الهيئة لدعم الموظفين، وذلك لتعزيز أهمية ممارسة الأنشطة المتنوعة التي تعمل على تشجيع الموظفين لهواياتهم وتعزيزها وتطوير مواهبهم.

واطلع سموه خلال الجولة على ما يتضمنه المعرض من الأجنحة المختلفة، والذي يشارك فيه عدد من الموظفين والموظفات في الهيئة، حيث استمع سموه إلى شرحٍ مفصّل من المشاركين والمشاركات على ما يقدمونه، مما أبرز الجوانب الفنية والمهارات.

واشتمل المعرض على مشاركات متعددة شملت أعمالاً مبدعة منها: مشغولات يدوية ورسومات فنية وأعمال تركيبية وإلكترونيات وتصوير فوتوغرافي عكست تنوع الهوايات والاهتمامات للمشاركين.