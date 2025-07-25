«الخارجية»: نعمل على نقل تجربة الإمارات الرائدة في الخدمات الحكومية للعالم

نظمت وزارة الخارجية أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل الوزارة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من السفراء رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، ومسؤولي وموظفي الوزارة.

وخلال أعمال المجلس، أكدت وزارة الخارجية أن مجالس المتعاملين تشكل منصة استراتيجية حيوية لإشراك المتعاملين في تصميم وتقييم الخدمات الحكومية، مما يجسد التزامها بتكريس نموذج تشاركي للاستماع المباشر لآراء ومقترحات المتعاملين وتقييم تجاربهم وتحويل التحديات إلى فرص تطويرية ملموسة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية.

ويتماشى مع معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مضيفة أنها تعمل من خلال هذه المجالس على نقل التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية إلى كافة دول العالم. وشهد مجلس المتعاملين للبعثات التمثيلية، تسليط الضوء على نماذج الخدمات الحالية المقدمة للبعثات المعتمدة في الدولة.