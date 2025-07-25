عبدالله بن سالم يشيد بجهود الكوادر الشرطية في توفير الأمن والأمان بالمجتمع

سموه يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة السبوسي

زار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، مبنى إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بضاحية الرحمانية. وأشاد سموه بجهود الكوادر الشرطية في الإمارة والتي تساهم في توفير الأمن والأمان في المجتمع، مثمناً سموه العمل المتكامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة وحرصها على تطوير الكفاءات الشرطية وتحديث الأنظمة.

وخط سمو نائب حاكم الشارقة كلمات في السجل الذهبي لكبار زوار القيادة، جاء فيها: «سعدت خلال زيارتي للقيادة العامة لشرطة الشارقة بلقاء الكوادر الشرطية التي تعمل على مدار الساعة، واطلعت على التطورات المستخدمة بأحدث التقنيات والأنظمة في غرف العمليات، والخدمات التي تقدم لمواطني إمارة الشارقة وضيوفها».

واطلع سموه على عرض مرئي تناول التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإطار الاستراتيجي 2024 – 2027، والهادف إلى تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، ورفع الجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث.

وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على أبرز الأرقام والإحصاءات التي سجلتها القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مشاركة أفراد المجتمع في استبانات، حيث حققت نسبة 99.7% بالشعور بالأمان، فيما سجلت نسبة 97% من حيث ثقة المجتمع في شرطة الشارقة، بينما جاءت ثقة المجتمع في مراكز الشرطة بنسبة 96.7%.

وشاهد سموه أبرز الجهود التي عملت عليها القيادة للتعامل مع مختلف الحالات في المجتمع من خلال الحملات التوعية والتي بلغت 17 حملة توعية خاصة بالمرور والدوريات، و151 برنامج توعية لمكافحة المخدرات. واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على نتائج سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي بلغت 97.8%.

عزاء

إلى ذلك قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي صباح أمس واجب العزاء بوفاة المغفور لها فاطمة بن يعروف السبوسي. وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في ضاحية واسط بالشارقة عن خالص تعازيه لذوي الفقيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.