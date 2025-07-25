«الاتحادية للرقابة النووية» تفوز بجائزة عالمية

فازت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالجائزة العالمية للتميّز في التدقيق الداخلي والتي يقدمها معهد المدققين الداخليين الدولي عن فئة الريادة في القطاع العام.

وقد تم تسليم الجائزة خلال مؤتمر التدقيق الداخلي العالمي الذي نظمه المعهد في مدينة تورونتو بكندا، بمشاركة أكثر من 2600 متخصص في مجال التدقيق الداخلي من أكثر من 120 دولة.

وقد مُنحت الجائزة لمجموعة العمل المشتركة للتعاون في التدقيق الداخلي، وهي مبادرة أُطلقت في عام 2020 من قبل الهيئة والمفوضية الكندية للأمان النووي بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التدقيق الداخلي على الجهات الرقابية النووية.