«الاتحادية للشباب» و«تريندز» يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي

وقّعت المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية المتعلقة بشؤون الشباب، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من المشاريع البحثية المشتركة، وإطلاق حزمة من استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية لقياس ورصد آراء الشباب وتطلعاتهم حول مجموعة من المجالات والقضايا المحورية.

وشهد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، توقيع خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة التفاهم، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات من الطرفين، وذلك في المقر الرئيسي لـ«تريندز» بإمارة أبوظبي.

وقال معاليه : «يُمثّل توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو ترسيخ البحث المتخصص والتعاون المستدام في المجالات المتعلقة بشؤون الشباب، لذلك ندرك جيداً في دولة الإمارات أهمية مشاركة الشباب الفاعلة في صُنع المستقبل، إذ نحرص من خلال هذا التعاون إلى تقييم احتياجاتهم والعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات النوعية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم ».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية وإعداد دراسات متخصصة تركز على قضايا وتوجهات الشباب.