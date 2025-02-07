سعود بن صقر: رأس الخيمة تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة ومناخاً استثمارياً تنافسياً

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة بفضل رؤيتها الطموحة، تمتلك اليوم منظومة اقتصادية متكاملة ومناخاً استثمارياً تنافسياً يدعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم.

ويحفّز التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات والأنشطة المتنوعة، وذلك ترسيخاً لمكانتها الاقتصادية المتنامية وجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، وتحقيقاً لأهدافها التنموية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الذي أقيم في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة احتفاء بإنجازات الهيئة، ونجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام 2024، وذلك بحضور شركائها الاستراتيجيين من رواد قطاع الأعمال وممثلي الجهات الحكومية.

استقبال

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، إدواردو نابولي، القنصل العام لجمهورية إيطاليا، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد لدى الدولة.

ورحب سموه بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا.