سلطان بن أحمد يفتتح النسخةالـ 3 من مهرجان «شمس للإبداع»

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، النسخة الثالثة من مهرجان «شمس للإبداع»، الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في مركز أعمالها، وتتواصل فعالياته حتى 9 فبراير الجاري.

وتجول سموه في أرجاء المهرجان واطلع على الأجنحة التي يضمها الحدث، وتعرض مجموعة من مشاريع رواد الأعمال الشباب والمبدعين، واستمع إلى شرح حول نوعية المشاريع التي يعمل عليها الشباب، وما يقدمونه من منتجات متنوعة في المجالات الفنية والتقنية والأزياء والعطور والهدايا التذكارية واللوحات وغيرها.

وتعرف سموه على المبادرات التي تدعم رواد الأعمال الشباب وتحفزهم على الإبداع وتطوير أعمالهم لتحقيق الريادة في المشاريع وتعزيز مستواها الاقتصادي، ومنها مشاركتهم في مهرجان شمس للإبداع. واستمع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى شرح حول ما سيتم تنظيمه خلال المهرجان، والذي يشكل مزيجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض الموسيقية الحية.