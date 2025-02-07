ولي عهد الفجيرة: المشاريع الوطنية تدعم السياحة الداخلية المستدامة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، والوفد المرافق. ورحّب سموه بمعالي الوزير والوفد المرافق، مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز قطاع السياحة والاقتصاد في الدولة ودعم تنافسيته.

واطّلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على مخرجات النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «السياحة الخضراء»، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة.

كما جرى استعراض النتائج التي حققتها الحملة عبر التعريف ببيئات الدولة وطبيعتها ومعالمها السياحية، بهدف دعم السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية.

وأكد سموه أهمية المشاريع الوطنية النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة ورؤيتها في تعزيز قطاع السياحة الداخلية المستدامة، ونشر المعرفة والوعي المجتمعي حول الممارسات الهادفة في مجالات التنمية المستدامة، وبناء منظومة سياحية يتشارك في تحقيق استدامتها الأفراد والمؤسسات على مستوى الدولة.

كما نوّه سموه بحرص حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تنسيق الجهود والعمل متعدد الأطراف إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها في مجال دعم الاستثمار السياحي، ومواصلة التنمية الشاملة في الدولة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتقدم معالي عبدالله بن طوق المري بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مثمناً اهتمام سموه بمتابعة ودعم المشاريع السياحية التنموية في إمارة الفجيرة.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. واطلع سموه خلال اللقاء، على تطورات ومُستجدات المشهد الثقافي في الدولة والمبادرات والمشاريع التي تخدم تعزيز هذا القطاع الحيوي في المُجتمع.

وأكد سموّه، دور المؤسسات الثقافية في غرس ونشر الثقافة والمعرفة والإبداع بين أفراد المجتمع، خاصةً الأطفال والناشئة والشباب، انطلاقًا من دورها المحوري في تطوير وعي الفرد وبناء أجيال واعية متمكّنة معرفيًّا وتمكينها في مسيرة بناء الوطن ومستقبله.

وأشار سموه إلى الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لقطاع الفكر والثقافة، وأهمية نشر المعرفة بين الأفراد، ودعم المبادرات الثقافية التي ترتقي بهذا القطاع وتعزّز تنافسيته على مستوى العالم.

وعبّر معالي محمد المر عن شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الدور الكبير لسموه في تطوير المجال الثقافي في إمارة الفجيرة، واهتمام سموّه بالمشاريع النوعيّة والرائدة التي ترتقي بالعمل الثقافي وأهدافه على مستوى الدولة.