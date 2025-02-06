سلطان بن أحمد يشيد بإنجازات إعلام الشارقة خلال 2024

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

وأشاد سموه بما تم من إنجازات خلال السنة الماضية على مستوى الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الإمارة، مؤكداً ضرورة مواصلة الإنجازات خلال العام الجاري والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن استراتيجيات الجهات الإعلامية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الخاصة بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات المنضوية لمجلس الشارقة للإعلام وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.

واطلع على تقرير الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام الذي استعرض النتائج النهائية لمخرجات الاستراتيجية السابقة في 2024، ومشروع تحديث استراتيجية الجهات الإعلامية في إمارة الشارقة 2025-2029 واستعراض المرحلة الثانية منها.

والتي ترتبط بالخطط التشغيلية والمشاريع والخدمات، والعمل على تطوير بيئة العمل في المؤسسات، ومتابعة مؤشرات الأداء الخاص بتحويل التحديات إلى مشروعات يتم تنفيذها خلال مدة الاستراتيجية.

وكان سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام قد زار معرض «حروف خالدة: مخطوطات قرآنية من مجموعة عبد الرحمن العويس»، المقام في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

12 موقعاً

في شأن آخر، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، أمام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ويستمر من 5 إلى 16 الجاري، في 12 موقعاً من معالم ومدن ومناطق إمارة الشارقة.