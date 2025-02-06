طالب بن صقر: كبار المواطنين شريحة أساسية ومكانتهم رفيعة على مختلف الأصعدة

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن القيادة الرشيدة للدولة تولي اهتماماً كبيراً بكبار المواطنين، وتسعى إلى تقديم كل ما يعزز مكانتهم في المجتمع، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع ولهم مكانة رفيعة على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، مقر فرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في منطقة خزام برأس الخيمة، حيث كان في استقباله نادية صالح النعيمي، المديرة التنفيذية للفرع، وعدد من عضوات الجمعية والأمهات.

واستمع الشيخ طالب بن صقر خلال الزيارة إلى شرح حول الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الجمعية في رأس الخيمة على مدار العام، وتهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي والإنساني لكبار المواطنين.

كما تجاذب أطراف الحديث مع الأمهات واطلع على مشغولاتهن اليدوية التراثية وغيرها التي تهدف إلى الحفاظ على الموروثات الإماراتية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة وتوريثها للأجيال القادمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية لشعب الإمارات.

وأثنى الشيخ طالب بن صقر على جهود عضوات فرع الجمعية في خدمة كبار المواطنين، من خلال تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها الإنسانية، مشيداً بدورهن في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستهدف غرس قيم بر الوالدين لدى الأبناء والأحفاد، وتوطيد العلاقات المجتمعية.

من جانبها، أشارت نادية النعيمي إلى أن فرع الجمعية يسعى دائماً لتحقيق أهدافه من خلال تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها الإنسانية، وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعزز رعاية الوالدين وكبار السن من المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة.

وفي ختام الزيارة، تسلم الشيخ طالب بن صقر درعاً تذكارية من المديرة التنفيذية للفرع.