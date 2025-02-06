مركز محمد بن راشد للفضاء.. 19 عاماً من التحليق بالإمارات في القطاع

أدى مركز محمد بن راشد للفضاء على مدار 19 عاماً، دوراً أساسياً في تأسيس قطاع الفضاء الوطني، ما أكسب الإمارات مكانة محورية في هذا المجال الحيوي؛ وتحول إلى مرجع عالمي في الابتكار ورمز يُحتذى به في المنطقة، يقود مسيرة طموحة نحو مستقبل يتجاوز حدود الأرض إلى آفاق فضائية جديدة.

ومنذ انطلاقه في سنة 2006، شكل المركز نموذجاً ملهماً للعمل الدؤوب والابتكار، محققاً إنجازات نوعية رسّخت مكانة الإمارات بين الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء. وفي ظل استشرافه عقدين من العطاء، يواصل المركز مسيرته الطموح نحو آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي.

طموح بلا حدود

وقال معالي طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس المركز: على مدار 19 عاماً، أثبت مركز محمد بن راشد للفضاء أن الطموح لا حدود له، مجسّداً رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز برنامج الفضاء الوطني وجعل دولة الإمارات لاعباً رئيساً في قطاع الفضاء العالمي.

واليوم، ونحن نمضي قدماً في مشاريعنا الطموحة من استكشاف القمر إلى تمكين الكوادر الوطنية، نؤكد التزامنا مواصلة مسيرة الابتكار وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في علوم الفضاء وتقنياته.

إنجازات استثنائية

وأعرب حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، عن احتسابه المناسبة احتفاءً بإنجازات استثنائية للمركز، الذي أصبح على مدار السنوات نموذجاً ملهماً لقطاع الفضاء في المنطقة، وشريكاً في مسيرة استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة عالمياً.

وأضاف: تبرز نجاحاتنا على مدار السنوات إيمان قيادتنا الرشيدة بقدرات شبابنا ودورهم في قيادة المستقبل. وسنواصل التميز ونتطلع إلى تحقيق إنجازات نوعية تعزز مكانة الإمارات في الساحة العالمية.

رحلة طموح

وأكد سالم حميد المري، المدير العام للمركز، أن مسيرة المركز لم تقتصر على سنوات من العمل المتواصل، بل إنها أيضاً رحلة طموح أسهمت في تشكيل ملامح قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وأضاف: «بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، كنّا جزءاً من المشاريع الفضائية العالمية في السنوات الماضية، فطورنا قدرات وطنية قادرة على قيادة مستقبل استكشاف الفضاء. وبعزيمتنا وإرادتنا الراسخة، سنواصل تحقيق المزيد من الإنجازات، واضعين الابتكار والاستكشاف في صميم أعمالنا».

وأشار المري إلى أن نجاحات المركز على مدار 19 عاماً قد أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات قوة صاعدة في قطاع الفضاء، مؤكداً أن المسيرة مستمرة مستلهماً رؤيته من قيادته الرشيدة ومدفوعاً بعزيمة شباب الوطن، نحو مستقبل مملوء بالمزيد من الابتكار والاستكشافات التي تضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال.

ركيزة أساسية

ويمثل إعداد الكوادر الوطنية واستثمار المواهب الشابة ركيزة أساسية في استراتيجية المركز، حيث سجّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محطةً فارقةً بتخريج رائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء، ما يؤهلهما للمشاركة في مهمات فضائية مستقبلية ويعزز مكانة الدولة في مجال المهمات المأهولة.

وقد سبق أن حقق رائد الفضاء هزاع المنصوري ومعالي الدكتور سلطان النيادي إنجازات علمية رفيعة عبر مشاركتهما في مهمتين على متن محطة الفضاء الدولية. وأكد سالم المري أن أكثر من 200 مهندس وخبير يعملون على تطوير تقنيات مبتكرة في مجالات علوم الفضاء ورصد الأرض.

وكان آخر هذه الإنجازات إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد سات، الذي يُعد الأكثر تطوراً في المنطقة من ناحية تقنيات التصوير الفضائي ودقة البيانات، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأفاد بأن محمد بن زايد سات هو القمر الصناعي الثاني الذي يتم تطويره داخل مركز محمد بن راشد للفضاء بأيادٍ إماراتية، بعد القمر الصناعي خليفة سات، إضافة إلى سلسلة من الأقمار الصناعية التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين.