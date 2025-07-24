حضور واسع للجهات الحكومية والخاصة في «ليوا للرطب»

البيان ووام

شهد مهرجان ليوا للرطب حضوراً واسعاً للجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المشاريع والأسر المنتجة، وذلك ضمن الفعاليات المقامة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة من 14 إلى 27 يوليو الجاري، وركزت أنشطته على سُبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المهرجان يجسد دعم القيادة الرشيدة للمزارعين والمنتجين والمصنعين في قطاع زراعة النخيل بشكل خاص، وريادة الأعمال الزراعية بشكل عام، مشيرة إلى أن المهرجان يسهم في تطوير القطاع الزراعي ويعزز سبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

وقالت الضحاك، خلال زيارتها فعاليات النسخة الحادية والعشرين من المهرجان إن ما يشهده المهرجان من حضور واسع للجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المشاريع والأسر المنتجة، يؤكد أهمية الزراعة في دولة الإمارات باعتبارها أحد أهم محركات التنمية المستدامة والشاملة.

مشيرة إلى أن التنوع المميز في زراعة أصناف النخيل والفواكه يظهر تمكين المزارعين وتبنيهم لأفضل الممارسات الزراعية لتقديم منتجات ذات جودة عالية.

وخلال الزيارة اطلعت معاليها على جانب من مشاركات المزارعين في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، كما زارت معاليها يرافقها عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بهيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي، مدير المهرجان، أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية والسوق الشعبي والحرف اليدوية في المهرجان.

كما شهدت جانباً من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف المزارعين، واطلعت على جناح وزارة التغير المناخي والبيئة الذي يستعرض أبرز مبادرات الوزارة، ويقدم عدداً من الورش والمحاضرات للمزارعين وزوار المهرجان، إذ تأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيداً على التزامها بدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز جهود الأمن الغذائي.

إلى ذلك، أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن مهرجان ليوا للرطب يعد منصة وطنية لتمكين الشباب في قطاع الزراعة، ويتيح لهم فرصة لتنمية مشاريعهم الإنتاجية، والتسويق للمنتجات الإماراتية والترويج لها.

وأعرب النيادي، خلال زيارته فعاليات المهرجان عن سعادته بوجود كوادر شابة عاملة في المهرجان، سواء بالتنظيم أو التطوع أو عارضين في السوق الشعبي وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، فضلاً عن ممثلي أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمهرجان.

وأشاد النيادي بدور هيئة أبوظبي للتراث في استقطاب الشباب ليكونوا جزءاً من المهرجان، يتعرفون من خلاله على التراث الإماراتي الأصيل، ويكتسبون منه الخبرة العلمية والعملية في قطاع الزراعة، وخصوصاً زراعة النخيل وما يرتبط بها من منتجات، إلى جانب مشاركتهم الفاعلة في الورش والمحاضرات المتنوعة التي تقام في المهرجان.

واطلع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، يرافقه عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، على ما يقدمه المهرجان من مسابقات للرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وإبداع من جذع النخلة وأجمل مخرافة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة في السوق الشعبي والحرف اليدوية وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية وأجنحة الجهات ومنطقة الألعاب.

كما شهد جانباً من الحلقات الشبابية التي تتناول تمكين الشباب في الزراعة وريادة الأعمال، شارك بها عدد من الشباب الإماراتيين الذين عرضوا تجارب ملهمة تعكس روح الريادة والطموح لديهم، وتعزز معرفتهم بالسوق المحلي.

مشاركة

وتشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025، وذلك عبر جناح خاص يعرض مجموعة من منتجات مراكز الإصلاح والتأهيل، تشمل الإنتاج الزراعي من الرطب.

والأعمال الحرفية.وتأتي مشاركة دائرة القضاء في المهرجان، في إطار حرصها على تعزيز الحضور في الفعاليات المجتمعية والثقافية والتراثية.

ويعرض جناح الدائرة خلال أيام المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، منتجات المراكز من الرطب.كما تبرز دائرة القضاء خلال مشاركتها في المهرجان الجهود المبذولة لصون الحرف والصناعات اليدوية التقليدية.

آمنة الضحاك:

الحدث يعزز سُبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام

سلطان النيادي:

منصة وطنية لتمكين الشباب في قطاع الزراعة