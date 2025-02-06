«الإمارات للألمنيوم» تنضم لشبكة رعاة «منتدى دبي للمستقبل»

وقّعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتنضم بموجبها إلى شبكة رعاة «منتدى دبي للمستقبل» أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل والذي تنظمه المؤسسة سنوياً وبمشاركة أهم المؤسسات الدولية في مختلف المجالات المستقبلية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم نشر الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون في الجهوزية المستقبلية ودعم الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في دبي ودولة الإمارات، وبما يعود إيجاباً على مختلف مجالات تبني التقنيات المتقدمة والتصنيع القائم على البحث والتطوير والابتكار.

وقّع الاتفاقية كلٌ من خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعبدالناصر إبراهيم سيف بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

شراكة نوعية

وبموجب هذه الشراكة ستتعاون المؤسسة مع الشركة على مشاركة المعرفة والرؤى الاستراتيجية وتعزيز جهوزية القطاعات الصناعية والتحويلية للمستقبل، إضافة إلى مشاركة الشركة في مختلف فعاليات «المنتدى» لعرض رؤاها الاستراتيجية وتجاربها النوعية أمام الحضور الدولي في جلسات المنتدى، وتعزيز فرص التواصل في أثناء فعالياته وأنشطته.

تسريع البحث

وأكد خلفان جمعة بلهول، أن تعزيز الجهوزية لفرص المستقبل يتطلب التركيز على الشراكات الاستراتيجية المثمرة وتبادل التجارب الناجحة لتسريع مسارات البحث والتطوير والابتكار وتعزيز منظومة تصميم وتنفيذ المستقبل تحقيقاً لرؤية القيادة.

وأضاف: «تسهم هذه الشراكة في استكشاف فرص جديدة وفتح مزيد من الآفاق الواعدة للابتكارات والتقنيات المستقبلية ومجالات تطبيقها في مختلف المجالات».

تبادل المعرفة

قال عبدالناصر بن كلبان،: «تسهم شراكتنا في تعزيز أسس التعاون وتبادل المعرفة بهدف دعم مستقبل القطاع الصناعي في الدولة اعتماداً على البحث والتطوير والابتكار.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، اعتمدنا على تطوير تقنياتنا في مجال صهر الألمنيوم بسواعد وطنية ركيزةً أساسية لتحقيق التقدم وتعزيز قدرتنا التنافسية».

وأضاف: «نتطلع من هذه الشراكة إلى خلق فرص قوية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في تطوير تقنيات المستقبل».