ولي عهد الفجيرة: ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات لدعم تمكين المجتمع

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وأكّد سموه خلال اللقاء، أهمية طرح المواضيع التي تناقش قضايا المجتمع، وتعزز المسؤولية المجتمعية وقيم المواطنة الإيجابية بين الأفراد، لافتاً إلى ضرورة تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، لدعم تمكين المجتمع وتحقيق أهدافه.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تدعم نهوض الفرد وتمكينه على مستوى الإمارة، وتسهم في نشر قيم التلاحم والتكاتف في المجتمع، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في هذا المجال.

على صعيد متصل، أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية فتح آفاق الحوار الذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع، والقيم التي ترتقي ببنائه وتدعم نموّه، مشيراً إلى دور النماذج المُلهمة على مستوى الأفراد والمؤسسات في تحفيز العمل المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي والمُستدام.

جاء ذلك خلال حضور سموه، جلسة بعنوان حوار المجتمع، في قصر الرميلة، نظمها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.