مبنى مجلس الإمارات للإعلام ينال شهادة «أنسنة المباني»

منحت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبنى مجلس الإمارات للإعلام في إمارتي أبوظبي ودبي شهادة «أنسنة المباني»، ليصبح أول مبنى على مستوى الدولة يحصل على هذا التصنيف المتقدم، نظراً لاستيفائه جميع متطلبات المعايير الوطنية الجديدة لـ «أنسنة المباني»، التي طورتها الوزارة ضمن مشروع تحوّلي رائد تم الإعلان عنه في وقت سابق، ليُجسّد نموذجاً يُحتذى به في توفير بيئة عمل محفّزة، صحية، ومستدامة.

وسلّم المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، شهادة «أنسنة المباني» إلى محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وذلك بحضور المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة.

وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال زيارة وفد الوزارة لمبنى المجلس في دبي. وتُعد هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتشكل مرجعية تم تطويرها بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في تصميم المباني الصديقة للإنسان.

وهنّأ المهندس حسن محمد جمعة المنصوري إدارة مجلس الإمارات للإعلام على هذا الإنجاز، مؤكداً أن تطوير المعايير الوطنية لأنسنة المباني يُعد نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم تطبيق هذه المعايير على مشاريع الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، داعياً مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّيها، والاستفادة من الشهادة الإماراتية المتخصصة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.

وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «نفخر في مجلس الإمارات للإعلام بأن نكون أول جهة في دولة الإمارات تحصل على شهادة أنسنة المباني، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة».