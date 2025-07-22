شرطة عجمان تدشّن منصة التقارير الرقمية

دشن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، منصة التقارير الرقمية المنبثقة من مشروع «رابط الرقمي»، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، بحضور خميس صالح المنصوري الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية .

والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد عبدالله بن سعيد النعيمي، مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وقام النقيب راشد بن حمدان النعيمي والنقيب عبدالعزيز بن سلطان النعيمي باستعراض تجربة عملية حية لآلية عمل المنصة أمام الحضور، موضحين المزايا التقنية والوظائف الرقمية التي توفرها المنصة لتسهيل تجربة المستخدمين وتسريع الإجراءات بشكل مبتكر.

ويأتي هذا التدشين ترجمةً حقيقية لتوجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجهات، بما يحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، الهادف إلى تقديم خدمات رقمية رائدة تتجاوز التوقعات وتلبي احتياجات المستقبل.

وأكد القائد العام لشرطة عجمان أن إطلاق المنصة الرقمية يعكس التزام القيادة بتقديم خدمات رقمية ترتكز على السرعة والكفاءة، مشيراً إلى أن المنصة تتيح ربطاً مباشراً وآمناً بين شرطة عجمان ومدينة الشيخ خليفة الطبية، مما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات إصدار التقارير الطبية المرتبطة بالحالات الجنائية والشرطية.

وقد تمكنت المنصة من تقليص خطوات إصدار التقارير من أربع خطوات إلى خطوتين فقط، وتقليل زمن الإنجاز من عشر دقائق إلى دقيقتين، في نقلة نوعية تعزز رضا وسعادة المتعاملين.

وثمّن خميس صالح المنصوري هذا التعاون المثمر، مؤكداً أن الشراكة بين المؤسستين تسهم في تحقيق تكامل حكومي فعّال، يعزز من كفاءة الخدمات الصحية والأمنية على حدٍ سواء، وينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة عجمان.

وفي ختام التدشين تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن شرطة عجمان ماضية في إطلاق مبادرات ومشاريع رقمية متقدمة، ترتقي بمستوى الخدمات، وتواكب تطلعات المتعاملين، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية في الريادة الرقمية وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.