«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» توسّع شراكاتها وتطلق فئات جديدة

أعلن «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» عن اعتماد ثلاث مؤسسات دولية شركاء رسميين في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025»، ضمن فئات «جوائز الشركاء»، التي تسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأطلقت الجائزة فئات متخصصة، يتولى فيها كل شريك ترشيح الجهات أو المبادرات، التي يراها الأجدر بالفوز فيها، بناء على معايير «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» وخبرتها التخصصية. أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية وقالت علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:

«الاتصال لم يعد مجرد وسيلة لنقل الرسائل فقط، بل أداة للتغيير الإيجابي، الذي يعزز التماسك المجتمعي، ويطور الأهداف الإنسانية، لذلك جاءت الفئات الجديدة، لتسلط الضوء على نماذج الاتصال، التي تتصدى لتحديات عالمية مثل الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتكامل الثقافي، إذ نهدف من خلال هذه الفئات إلى خلق فرص جديدة، لتطوير الاتصال المؤثر وتكريمه، وتعزيز حضوره وأثره الإيجابي».

وقال الدكتور يسار جرار، أمين عام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: «فخورون بالشراكة مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة أفضل ممارسات اتصال، للتعامل مع التطورات التنموية ».