حاكم الشارقة يعتمد تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بمدينة خورفكان، تشمل 180 أرضاً سكنية، و450 أرضاً صناعية، و60 أرضاً تجارية، وجارِ العمل على تسوية الأراضي لتسليمها للمستحقين خلال شهرين، بالإضافة إلى إنشاء متنزه في المنطقة.







