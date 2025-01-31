حاكم الشارقة يبحث علاقات التعاون مع رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، جيل بيكوت، رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية والوفد المرافق له، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي حضرته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بوفد المكتبة الفرنسي في دارة الدكتور سلطان القاسمي، موضحاً سموه للوفد ما تعنيه كلمة الدارة وما تضمه من كتب ومقتنيات ومخطوطات.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة وفد المكتبة الوطنية الفرنسية في أروقة الدارة مطلعين على ما تضمه المكتبة بقسميها العربي والإنجليزي من مختلف الكتب المتنوعة في محتواها، إضافة إلى الأوسمة والميداليات والشهادات الفخرية التي نالها سموه، والهدايا التذكارية وصوره مع قادة دول العالم، وأبرز الجوائز التي حصل عليها سموه تقديراً لدوره الكبير في مختلف المجالات.

كما شاهد الوفد مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تضمها الدارة والتي تأخذ الزائر في جولة تاريخية عبر الخرائط والوثائق والمخطوطات والصور والمواد المرئية والتسجيلات، وتسهم هذه المقتنيات في توفير المصادر والحقائق التاريخية الموثقة من خلال القطع الأصلية والوثائق والرسومات التي توضح الأحداث التاريخية وما شهدته المنطقة من وقائع.

وبعد انتهاء الجولة، ناقش اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة والمكتبة الوطنية الفرنسية بما يخدم الشأن الثقافي والأدبي، وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، ورئيس المكتبة الفرنسية الإهداءات والإصدارات.

وأعرب الوفد الفرنسي عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على استقباله، معبرين عن سعادتهم ودهشتهم لما تضمه الدارة من مقتنيات ثمينة ومخطوطات تاريخية عظيمة، متمنين لسموه دوام التوفيق.

حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي.