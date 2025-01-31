محمد الشرقي: الفنون تعزز الهوية الثقافية والمجالات الإبداعية في المجتمع

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الفنون والموسيقى في تعزيز الهوية الثقافية والمجالات الإبداعية في المجتمع، ودورهما الجوهري في تعزيز التواصل وتجديد الحوار الإنساني بين الثقافات المختلفة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، و مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة. وأشار سموه، إلى حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على خلق مجتمع إبداعي داعمٍ للفنون في إمارة الفجيرة، واستقطاب المهتمين والمبدعين لاحتضان إبداعاتهم ودعم مواهبهم.

وكرّم سموه شركاء ورعاة الحفل، ولجان تحكيم الجائزة، والفائزين في فئاتها.

اتفاقية

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، على هامش حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو، توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بحضور معالي الشيخ سالم القاسمي وزير الثقافة.

وقع الاتفاقية، مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وعلي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأكد سموه أهمية الاتفاقية في تعزيز رؤية وتوجهات حكومة الفجيرة في تطوير قطاع الثقافة، واستقطاب المبدعين.