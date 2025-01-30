سلطان القاسمي يشهد احتفالية«مئوية مكتبات الشارقة»

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في حصن الشارقة، احتفالية «مئوية مكتبات الشارقة» التي تأتي تخليداً لمرور مئة عام على تأسيسها على يد الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي تحت شعار «100 عام من الحكايات».

وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة عبر فيها عن سعادته في هذا اليوم الذي عاد بمخيلته إلى عشرات السنين، مستذكراً سموه الصفات التي كان يتحلى بها صاحب المكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، الشخصية الفذة كإنسان قبل أن يكون حاكماً، والذي شاهده وتلمس أياديه الكريمة وعاش معه، ليست سنين عديدة بل أواخر عمره. وتطرق سموه إلى صفات الشيخ سلطان بن صقر القاسمي واصفاً إياه بالرجل المتواضع الكريم العطوف.

وأشار سموه إلى قمة تواضع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وحكمته. وتناول سموه شخصية الشيخ سلطان بن صقر القاسمي المثقف القارئ النهم، الذي تتميز قصائده النبطية بالتقويم النحوي ولا يوجد بها أخطاء لغوية، مشيراً سموه إلى أنه من ورث مكتبته، التي تُعد نواة مكتبات الشارقة.

وأشار سموه إلى أن هذه المكتبة التي يحتفى بها اليوم هي الأساس والبداية، موجهاً سموه شكره لكل من حافظ على هذه المكتبة، ومترحماً على مؤسسها ومن عمل عليها، موصياً سموه الجميع الارتقاء بالعلم والمعرفة، وأن يصل الأبناء والبنات لما وصل إليه الأجداد الأوائل الذين كانوا يمضون أوقاتاً جميلة في طلب العلم.

وسرد صاحب السمو حاكم الشارقة قصة الشيخ غانم بن سالم الشامسي - رحمه الله، ورحلته في طلب العلم، والتي بدأت من مكة المكرمة وانتقاله مع الحُجاج إلى الشام ثم للعراق رفقة العلماء الذي تعلم على أيديهم وتكبد عناء السفر، مخاطباً سموه الجيل الحالي قائلاً لهم: العلوم بين أيديكم والمكتبات بهذه الأجهزة، اطلبوا وتعلموا وتثقفوا.

بدأت مجريات الاحتفال بوصول موكب صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة قلب الشارقة، حيث استقبلته عروض الفرق الشعبية التي احتفت بقدوم سموه وحيته بالأهازيج الشعبية التقليدية، كما رافقت موكب سموه مجموعة من الخيالة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي.