أحمد النعيمي: «عام المجتمع» تكريس لقيم التعاون

ثمّن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد».

مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز التماسك المجتمعي، وتكريس قيم التعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من إدراكها أهمية توطيد الروابط الاجتماعية، وتنمية العلاقات بين الأجيال في خلق بيئة، تزدهر فيها جميع فئات المجتمع.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمته بهذه المناسبة: «إن لدى دائرة المالية بعجمان إيماناً راسخاً بأن التعاون والمسؤولية المشتركة يمثلان مفتاح التقدم الجماعي، مشدداً على الالتزام بالمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف السامية، لهذا العام عبر مواصلة تبني سياسات مالية مبتكرة، تدعم المشاريع الوطنية، وتسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع جودة الحياة في المجتمع».