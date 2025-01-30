راشد بن عمار يستقبل نائب مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة بـ«الداخلية»

استقبل الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، العقيد الدكتور أحمد حمد نصيب المنصوري، نائب مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة بالإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية. وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بتنظيم شركات الأمن الخاصة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى المعايير الأمنية.

وأشاد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جانبه، ثمّن العقيد الدكتور أحمد المنصوري حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية، بتطوير شراكات استراتيجية مع الجهات المختلفة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتعزيز سلامة المجتمع وأمنه. وقال: «إن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في القطاع الأمني». حضر اللقاء أحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان، والرائد علي موسى الظهوري.