مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تكشف عن إنجازاتها ومشاريعها الرائدة

كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA) عن مجموعة من المشاريع التقنية والمبادرات الرائدة التي تستهدف تطوير القطاع الأمني، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الأمن والسلامة.

وأطلقت المؤسسة نظام «Secure Path X»، الذي يمثل نقلة نوعية في تتبع المركبات، ويتميز هذا النظام بدمجه تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن المستخدمين من استخراج المعلومات بسهولة وسرعة.

كما تمت إضافة تقنية «LLM» التي تبسط عملية التواصل مع النظام من خلال السماح للمستخدمين بالاستفسار باستخدام جمل بسيطة دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

وضمن جهودها لتعزيز الأمان في المعاملات التجارية، قدمت المؤسسة تطبيق «الطواش» المخصص لتتبع نقل شحنات الذهب بين الشركات، ويضمن نقلاً آمناً للشحنات تحت متابعة دقيقة من الجهات الشرطية، مما يلغي الحاجة للتعامل مع شركات نقل الأموال التقليدية، ويعزز من ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية الحديثة.