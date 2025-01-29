مكتوم بن محمد: برؤى القيادتنا الرشيدة تستمر مسيرة الارتقاء بالحوكمة المالية وتعزيز تنافسية الإمارات في الاقتصاد العالمي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024، والتي يبرز منها؛ اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية. كما شهد عام 2024 إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وتطبيق مشاريع تحولية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية.

وأكد سموه استمرار مسيرة تطوير الحوكمة المالية برؤى قيادتنا الرشيدة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لرفاهية لمجتمعنا.

ولفت سموه إلى أن تركيز الوزارة في 2025 سينصب على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام الماضي إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية".

وأضاف سموه: "في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي".