مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أخيراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء. وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة، الذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.

كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، التي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، التي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية، هي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.

وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، إضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية «منابر»، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.

كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها، التي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.