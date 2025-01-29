30 جهة حكومية و600 فريق عمل تستهدفهم جائزة تصفير البيروقراطية

أكدت قيادات حكومية أهمية تعزيز الجهود وتوسيع مشاركة الموظفين وفرق العمل في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهميتها في تحقيق توجهات الحكومة لتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج.

وذلك ضمن مشاركتها في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي استضافته وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتهدف جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية لتكريم موظفي وفرق عمل الحكومة الاتحادية الأكثر تميزاً في جهود تصفير البيروقراطية، والاحتفاء بإنجازاتهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة ومستدامة وغير مسبوقة، وتحفيزهم على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وملموس، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل والشركاء لتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكدت هدى الهاشمي مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، مبادرة وطنية هادفة لرفع سقف التحدي، وتحفيز الكوادر والجهات لتسريع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات، وتركز على النتائج السريعة والملموسة والمستدامة، وعلى تشجيع فرق العمل على تحقيق الأثر الاقتصادي النوعي والاجتماعي الملموس من تصفير البيروقراطية.

وأشارت إلى أن الجائزة تغطي 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، داعية الموظفين وفرق العمل الحكومية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.

ركيزة

وأكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تبسيط الإجراءات يمثل الركيزة الأهم في رؤية القيادة الرشيدة لعمل الحكومة، والعامل الأبرز في توجهاتها لمستقبل العمل الحكومي.

مشيراً إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل ترجمة لهذه الرؤية الهادفة للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد.

وقال: «إن اللقاءات الدورية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي ينظمها برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، تمثل منصة لتعزيز التكامل والتعاون الحكومي، وتحفيز الجهات والموظفين على مزيد من العمل لترجمة توجيهات القيادة وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية، بما يعزز تنافسية حكومة الإمارات وريادتها عالمياً».

تفاصيل

وأشرك فريق جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، الحضور، في أبرز معالم الجائزة ومعاييرها وفئاتها، وأجاب عن أسئلة المشاركين بخصوصها، وتطرق إلى نطاق تطبيقها الذي يشمل الجهات الاتحادية، والموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات على فئات من المتعاملين.

وتطرق فريق العمل إلى فئات الجائزة الـ7 التي تشمل فئة «أبطال تصفير البيروقراطية»، التي تمنح لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد من ناحية الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك الإسهام في تحقيق المستهدفات الرئيسة للبرنامج بشكل كبير.

إضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.

وتناول «فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية»، وتُمنح لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر عبر إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفور كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس. وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة، ومدى إسهامها في تحقيق أهداف البرنامج.

وأشار إلى تركيز «فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية» على أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد على تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسة وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.