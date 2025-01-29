«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن هويتها المؤسسية وعلامتها التجارية الجديدة، وذلك في حفل كبير أقيم على خلفية بطولة الاتحاد للغولف مساء السبت الماضي.

وتبرز الهوية الجديدة جهود التحول الاستراتيجي والديناميكي الذي تمر به الشركة، والتي ترسم مسارها مستقبلاً، ومن خلال تلك الهوية يتم التركيز على مفاهيم أساسية تشمل توفير خدمات فائقة التميُّز والجودة، وتمكيـن المجتمــع صناعياً واقتصادياً، ودعم جهود التنمية المستدامة في شمال الإمارات.

ويعكس الشعار الجديد للشركة والذي يحمل مفردات اسمها باللونين الأزرق والبرتقالي، السلاسة والديناميكية التي توفر الشركة من خلالها خدماتها الأساسية للجمهور.

شهد الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميـــري بالإمــارة.

ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الشركة. كان تضمن الحضور أيضاً أعضاء مجلس إدارة الشركة، وضيوفها أعضاء جهاز الإمارات للاستثمار، إلى جانب المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، وكبار مسؤولي الشركة، وجمع غفير من موظفيها.

وفي كلمة له، أكد معالي سهيل محمد المزروعي أن الشركة تسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في توفير خدمات فائقة التميُّز والجودة، وتخصيصاً أفضل للموارد، وتوسيعاً لنطاق الأعمال.

وأبرز معاليه عدداً من الحقائق والأرقام التي أفرزتها جهود الشركة في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة في مجالات التمكين والتأهيل ورفع نسب التوطين، ومن بينها بلوغ نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة بالشركة إلى 80 %، وارتفاع نسبة تمثيل العنصر النسائي لتصل إلى 56 %، فضلاً عن أن 70 % من المناصب القيادية بالشركة يشغلها مواطنون.

وعقب كلمة الوزير انطلق عرض مبهر بالطائرات المسيَّرة في سماء نادي الزوراء للغولف، شكَّلت مراحل تطور هذا الكيان الخدمي العريق الذي تم تأسيسه بالتزامن مع قيام دولة الاتحاد قبل أكثر من خمسين عاماً، وصولاً إلى الشعار الذي يعبِّر عن هويته المؤسسية الديناميكية الجديدة.

واُختتم الحفل بجلسة نقاشية ضمَّت رئيس الشركة وقياداتها التنفيذية، تم من خلالها إلقاء الضوء على أبرز ملامح خطة عمل الشركة في ضوء هويتها المؤسسية الجديدة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي أهم الركائز العامة التي ترسم مسار هذه الخطط مستقبلاً، وتشمل:

توفير أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للجمهور، تمكين المجتمع ودعمه صناعياً واقتصادياً، السعي الدائم إلى استكشاف الفرص الجديدة وتعظيم المنافع المتبادلة، والتأهيل النوعي لرأس المال البشري باعتباره أهم مقومات وضع مستهدفات هذه الخطط على أرض الواقع، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الذكية والمبتكرة بالتوازي مع جهود الشركة في دعم الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي والحياد المناخي، إلى جانب التوسع التنموي والاستثماري، وترسيخ أسس الحوكمة والتخصيص الأمثل للموارد.