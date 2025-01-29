«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات لتعزيز خدمات المسافرين وشركات الطيران

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.

واعتمد المجلس مجموعة من المقترحات التي تدعم النمو في حركة الطيران في مطار الشارقة الدولي، وتعزز من الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران والشحن، لاستمرار التجربة المميزة التي يحظى بها جميع المتعاملين.

كما اعتمد المجلس المقترحات المعنية بالتطوير الحضري في ضاحية الصجعة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام وتعزيز النمو الكبير والنشاط الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.