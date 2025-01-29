مركز البيانات الأخضر يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

حصل مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع ونماذج حكومية استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز الذي أقره مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تقديراً للمشروع والجهود والنتائج والأثر الذي قام بتحقيقه في تعزيز جاهزية قطاع البيانات للمتغيرات العالمية بشكل مستدام من خلال تصميم نموذج مبتكر معزز بالتكنولوجيا الخضراء بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر للدولة.

حيث يعمل المركز بالطاقة الشمسية بنسبة 100 %، بقدرة كهربائية خضراء تبلغ في المرحلة الأولى 6.3 ميجاوات ويخفض البصمة الكربونية بأكثر من 17 ألف طن (17 مليون كيلوجرام) من الانبعاثات الكربونية (مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

140

ويقدم المشروع 140 من حلول البيانات الخضراء وأكثر من 100 خدمة رقمية متقدمة وفق أعلى معايير الجاهزية السيبرانية لقطاع الحكومة والأعمال بشكل تنافسي.

حيث استقطب المركز أكثر من 175 جهة حكومية وكبرى شركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية التي تستفيد من خدمات البيانات الخضراء، بما فيها الحوسبة السحابية المستدامة وأكثر من 1000 نموذج لحالات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والتي ستكون محور خدمة الحكومة والمجتمع والإنسان في المرحلة القادمة عبر 200 تطبيق متوفرة على مدار الساعة تعزز الجاهزية الرقمية للمستقبل.

نفط مستدام

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «البيانات الخضراء هي نفط المستقبل المستدام والمحرك الرئيسي للتحولات التكنولوجية الكبرى التي ستشكل مستقبل التنمية الرقمية الذي ستشهده الحكومات حول العالم في المرحلة القادمة».

وأكدت أن مشروع مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الجاهزية لثورة التكنولوجيا الخضراء بتطوير نماذج حكومية جديدة مستدامة تعزز استعداد الحكومة والأعمال للغد بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لما فيه صالح أجيال الحاضر والمستقبل في دولة الإمارات.

وأضافت: «تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً مستداماً في الجاهزية للمستقبل مدعوماً بالنتائج العملية على أرض الواقع ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للبيانات الخضراء والتحول الرقمي المستدام».

مسار طويل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يجسّد مركز البيانات الأخضر نموذجاً رائداً في تبني حلول رقمية متقدمة تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي المستدام وتقليل البصمة الكربونية.

وبفضل ريادته، أصبح المركز إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وذلك من خلال تقديم حلول تقنية ومستدامة مبتكرة».

وأضاف: «إن بناء مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يعكس التزامنا بتعزيز البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي وتقديم حلول شاملة للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المستدامة.

يُبرز التصنيف العالمي الذي حصل عليه المركز في «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية منذ تدشين مرحلته الأولى، مكانة دبي الريادية في هذا المجال الحيوي. ونحن على ثقة بأن هذه الإنجازات هي جزء لا يتجزأ من مسار طويل الأمد لضمان مستقبل مستدام يحقق تطلعات الأجيال القادمة ويسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للتحول الرقمي والاستدامة».

جاهزية رقمية

ويسهم مركز البيانات الأخضر التابع لمورو بدور مهم في تنمية الاقتصاد المستدام ويعتمد المعايير المستدامة في عملياته، ويسخر التكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.

ويتبنى التوجهات العالمية المستقبلية في قطاع الاستدامة من خلال تطوير نموذج مبتكر لدعم التحول الرقمي المستدام وفق نهج الحياد المناخي من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100 % بقدرة طاقة كهربائية خضراء تبلغ في المرحلة الأولى 6.3 ميجاوات ويخفض البصمة الكربونية، حيث أسهم في تقليص إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10500 طن سنوياً، وبمجمل 17 ألف طن من الانبعاثات الكربونية حتى الآن.

وتشكل المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات الأخضر أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، إذ تبلغ هذه المرحلة 16 ألف متر مربع وتهدف بعد انتهاء مراحلها العشر للوصول إلى مساحة إجمالية تمتد على 100 ألف متر مربع، وتضم 2500 وحدة توليد، بطاقة 100 ميغاوات.