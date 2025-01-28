ضاحي خلفان : تعزيز الهوية الوطنية ركيزة لتماسك المجتمع

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن تعزيز الهوية الوطنية ركيزة لتماسك المجتمع .

وقال معاليه في تصريحات له خلال مشاركته في “ ملتقى مفكرو الإمارات 2025 ” إن التمسك بالقيم والعادات يعكس روح الإيجابية التي اكتسبناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وأوضح أن الاتحاد سيبقى مزدهرا ومتقدما وثابتا على القيم العربية الأصيلة.

وأضاف معاليه أن المرأة تعلمت ودرست وبقيت متمسكة بالعادات والتقاليد والهوية الوطنية وحرصت على غرس قيمنا النبيلة في أفراد الأسرة والمجتمع مؤكدا حرص المواطن الإماراتي على التمسك بالقيم والعادات الأصيلة والفخر بهويته.