سيف بن زايد: «عام المجتمع» يحمل أسمى المعاني لتوثيق روابط الوطن الغالي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، يحمل معه أسمى المعاني لتوثيق أواصر الروابط الاجتماعية في نسيج هذا الوطن الغالي.ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»:

«سيدي القائد.. رؤيتكم الملهمة بإعلان عام 2025 عام المجتمع، تحمل معها أسمى المعاني لتوثيق أواصر الروابط الاجتماعية في نسيج هذا الوطن الغالي بما يحفظ هويته وقيمه الأصيلة، وهي ترسيخٌ للمسؤولية المشتركة، وتعبيرٌ حقيقي عن الاستثمار في الأسرة نواة المجتمع، والضمان المستدام لأمنه واستقراره، فبالتكاتف والتلاحم، نحقق الطموحات ونواجه التحديات بكل عزم، لنواصل بناء مستقبل وطنٍ يزدهر دوماً ويعلو شأنه بين الأمم في ظل القيادة الرشيدة».