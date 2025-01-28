طحنون بن زايد: الإنسان في الإمارات محور الاهتمام وأساس النهضة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» يعد تجسيداً لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة.

محور الاهتمام

وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس»، أن الإنسان في الإمارات هو محور الاهتمام وأساس النهضة. حيث دون سموه: «إعلان رئيس الدولة عام 2025 «عام المجتمع» تجسيد لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة، وخطوة متقدمة لتعزيز التوازن بين التطور الاقتصادي والتماسك المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على نموذجنا التنموي الرائد.. في الإمارات يبقى الإنسان محور الاهتمام وأساس النهضة».