«قمح الإمارات».. من مجهود فردي إلى 200 مزرعة تنتج 80 طناً سنوياً

تشكل زراعة القمح في الإمارات رافداً مهماً لمنظومة الأمن الغذائي والوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وقد شجعتها الدولة عبر المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي من خلال توظيف الإمكانات والموارد لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة، إلى جانب تبني أفضل الأساليب الزراعية.

وتولي حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء» اهتماماً كبيراً بتسليط الضوء على التجارب الزراعية المستدامة الناجحة بهدف تحفيز الزيارات السياحية المستدامة.

وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

وبمجهود فردي تطوعي كان نواته 16 مزارعاً مواطناً، انطلقت في عام 2017 مبادرة «قمح الإمارات»، التي تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، لتنتشر بعد ذلك على مستوى الدولة عبر انضمام الكثير من المزارع إلى المبادرة الناجحة، حتى وصل عدد المزارع المشاركة إلى أكثر من 200 مزرعة تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً، مع اهتمام القائمين والمشاركين في المبادرة بتوسيع رقعة مزارع القمح والتشجيع عليها عبر توزيع حبوب القمح مجاناً على المزارعين الراغبين بالتجربة مضمونة النتائج.

وتوفير آلات حصاد القمح في مختلف إمارات الدولة من أجل التسهيل على المزارعين، ومساعدتهم في حصاد الحبوب بشكل سريع وصحي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وإنتاج محاصيل تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة.

وبدءاً من مارس 2022 بدأت إمارة الشارقة بمشروع زراعة القمح في منطقة مليحة، على مساحات ممتدة تصل إلى 1400 هكتار، وذلك لإنتاج أكبر كمية من القمح، وتلبية احتياجات السوق، حيث تم نثر بذور المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر 2022.

وجاء حصادها بعد 4 أشهر لتنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم، لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.

وتعزيزاً لنشر المبادرة على نطاق واسع بين المزارعين دشنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة مبادرة توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين المواطنين.

حيث تم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف «يوكورا روجو»، الذي يعد من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء التي تتميز بالنقاوة العالية، وقصر فترة الإنبات، والخلو من الأمراض الفطرية.

وحصل مشروع مزرعة مليحة للقمح على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية؛ حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة، الذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح؛ حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية.