تعاون وتبادل خبرات بين «صندوق الوطن» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وصندوق الوطن، في إطار حرص الطرفين على تحقيق تعاون مثمر في المجالات العلمية والبحثية والتطويرية ذات الاهتمام المشترك، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم عبر تبادل الخبرات للإسهام في تنمية المجتمع.

والمجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والتوظيف، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية، والابتكار المجتمعي، وغيرها من المجالات التي ترى فيها مصلحة للمجتمع.

ووقع المذكرة عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري بصفته مدير الجامعة، وعن صندوق الوطن ياسر القرقاوي بصفته المدير العام للصندوق.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن هدف صندوق الوطن الاستراتيجي الذي يتمثل في تعزيز هويتنا الوطنية تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة.. دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية»، هو الدافع الأهم لأنشطة ومبادرات الصندوق كافة، كما أنه المحرك الرئيس نحو تكوين شراكات استراتيجية، وإبرام اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات التي تتكامل مع الصندوق في الأهداف ذاتها».

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن التعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بما لها من دور أكاديمي وإنساني مهم، يركز بوضوح على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق والجامعة معاً، والتي تتطابق مع رؤية حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مؤكداً أن التعاون يركز كذلك على تطوير مبادرات صندوق الوطن والاستفادة من قدرات الجامعة في التدريب عبر التعاون على تصميم البرامج التدريبية التي تركز على تعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير البرامج التفاعلية لتعزيز فهم القيم الوطنية الإماراتية وتقوية ارتباط الشباب بها، إضافة إلى التعاون في كل ما يتعلق ببرامج صندوق الوطن في مجالات البحوث والابتكار.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، أن المذكرة ترتقي بمجالات التعاون بين الجانبين لنشر ثقافة الإبداع والابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، تأسياً بمبادرات القيادة الرشيدة التي تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، وتسعى دائماً لتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة وترسيخ دعائمها في المجتمع.

وركزت مذكرة التفاهم على تعزيز الشراكة والتعاون بين صندوق الوطن وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عبر التركيز على عدة أنشطة في المجالات التي يكون للطرفين فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدمها الطرفان في المجالات المتاحة كافة.

كما تمهد المذكرة للعمل المشترك في تنظيم وعقد الدورات والبرامج والأنشطة المتعلقة بمجالات عمل الطرف الثاني وهي الهوية الوطنية، والتوظيف وريادة الأعمال إضافة إلى الإبداع والابتكار، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأنشطة صندوق الوطن، وتنظيم الفعاليات المجتمعية والأنشطة الطلابية ضمن اهتمامات الطرفين.