«إيدج» توقّع اتفاقيات مع شركة «4iG» المجرية لتكنولوجيا الفضاء والدفاع

وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «4iG» لتكنولوجيا الفضاء والدفاع، مجموعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدفاعية الرائدة في المجر ومنطقة البلقان الغربي، ثلاث مذكرات تفاهم، لعقد تعاون صناعي مهم وواسع النطاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر.

وخلال زيارة دولة أجراها وفد رسمي إماراتي إلى المجر، وقّعت إيدج وشركة «4iG»، ثلاث مذكرات تفاهم، ترمي إلى تمكين شراكة تكنولوجية واسعة للتطوير والتسويق المشترك لأنظمة دفاعية متقدمة، بما يشمل نظام صواريخ الدفاع الجوي «سكاي نايت» من إيدج، والذخائر الجوّالة من طراز «شادو 25»، و«شادو 50»، وحلول مراقبة حركة الطيران المستقلة «فيغا» و«أوريون».

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يتمثّل هدفنا مع تعزيز الشراكة مع شركاء مثل «4iG» في مساعدة الدول على تطوير واعتماد تكنولوجيا وقدرات صناعية دفاعية سيادية متقدمة».

من جهته، قال إشتفان شارهيجي، الرئيس التنفيذي لشركة «4iG»: «تمثل الاتفاقيات الموقّعة منجزاً بارزاً ضمن إطار جهود «4iG» الدولية في قطاع الدفاع.

عبر عقد هذه الشراكة مع إحدى أسرع شركات تكنولوجيا الدفاع نمواً في العالم، يمكننا تطوير أنظمة بإمكانات قوية للنجاح في الأسواق الأوروبية والأفريقية على أساس متبادل. تتيح ثقة مجموعة إيدج وانفتاحها، فرصة للمجر للتحوّل إلى جهة فاعلة استراتيجية في منظومة الابتكار الدفاعي العالمي».