أحمد بالهول: قطاع الفضاء محرك رئيس للتقدم العالمي

شارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في اجتماع متعدد الأطراف تحت عنوان: «الفضاء من أجل الجميع: تمكين الدول لتحقيق التقدم المشترك»، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس بسويسرا.

وأكد معاليه أن «قطاع الفضاء يشكل اليوم محركاً رئيسياً للتقدم العالمي والتنمية المستدامة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا كمجتمع دولي وفي ظل مبدأ الشمولية والتكامل، سنعمل معاً على ضمان مشاركة جميع الدول في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف معاليه: «إننا اليوم أمام فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء وبناء مستقبل مستدام ومستقر لجميع دول العالم من خلال تضافر الجهود وتكاتف الجميع للوصول إلى غدٍ أفضل للبشرية».

وتابع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «نؤمن في دولة الإمارات بأن التعاون وتبادل المعرفة والخبرات يشكلان الطريق لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا لتحقيق النهضة التنموية الشاملة، ونلتزم بمشاركة تجاربنا وخبراتنا مع الدول الناشئة في قطاع الفضاء لتمكينها من تطوير قدراتها وتسخير الإمكانات الفضائية لدعم خططها التنموية».

مشاركة دولية

وشارك في الاجتماع، الذي تماشى مضمونه مع شعار دورة المنتدى لهذا العام، شخصيات دولية بارزة، بمن في ذلك مسؤولون بقطاع الفضاء من بينهم: المدير العام للوكالة الأوروبية، يوزف آشباخر.

والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بلانيت لابس» ويليام مارشال، ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هيروشي ياماكاوا، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم والبحث العلمي في سويسرا، مارتينا هيراياما، والمدير التنفيذي للمنتدى، جيريمي يورجنز، إلى جانب العديد من الأسماء البارزة من كبار المسؤولين في مجال الفضاء والتكنولوجيا.

كما حضر الاجتماع موتويوكي آراي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينسبيكتيف من اليابان، وهاني أشقر، الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في برايس ووتر هاوس كوبرز، ودورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وجون جيدمارك، الرئيس التنفيذي لشركة أسترانيس من الولايات المتحدة، إضافة إلى كام غفاريان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إكس-إنرجي، وماكس هاوت، الرئيس التنفيذي لشركة فاست، ودافا نيومان، مديرة مختبر MIT، وبونجينكوسي إيمانويل نزيماندي، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جنوب أفريقيا.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفضائية الوطنية وتبادل الرؤى حول تطوير استراتيجيات فضائية فعالة ورعاية النظم البيئية الوطنية، وتحديد أولويات الأنشطة الفضائية ضمن الأجندات الوطنية بناءً على التحديات والدروس المستفادة. كما ركز على تقديم التوجيه والدعم للجهات الفضائية الناشئة من خلال مبادرة مجموعة أدوات البرنامج الفضائي الوطني، إلى جانب مناقشة سبل تعظيم الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية من الأنشطة الفضائية عبر تطوير تطبيقات فعالة وأقل تكلفة.